"Ми мали чудові стосунки з Гвардіолою, хоча в його останній сезон були певні непорозуміння. Щоразу напередодні Нового року я був у Пучсерді. Там було холодно, а я завжди носив одяг із короткими рукавами. У мене була ангіна 2 січня кожного року.

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Гвардіола побачив фото – сніг, а я в короткій футболці... Він оштрафував мене на 12 тисяч євро і змусив оплатити обід для всієї команди. Потім Пеп не включив мене у заявку на гру з Тенеріфе, хоча я запросив своїх батьків подивитися.

Коли мені було 22 роки, я тусувався частіше, ніж сходило сонце. Кожен день. Втім, ми вигравали все. Я не вибирався нікуди лише напередодні та в день матчу. Карлес Пуйоль був у клубі 11 років і взагалі нікуди не виходив. Потім двічі-тричі сходив кудись, і поповзли чутки, що він облажався. Більше він ніде не ходив", – наводить слова Піке Marca.

Нагадаємо, легенда Барселони несподівано ухвалив рішення завершити кар'єру посеред нинішнього сезону, коли йому було 35.

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