Барселона більше не приховує бажання повернути Ліонеля Мессі в Каталонію. Бачити 35-річного аргентинця в команді Хаві – пріоритет "синьо-гранатових" на міжсезоння. Навіть перешкода у вигляді великої зарплатні форварда і потенційних проблем з його реєстрацією не зупиняють Барсу. Про це повідомив віце-президент "кулес" Рафаель Юсте.

Мессі готовий піти на зниження зарплати заради повернення в Барселону

"Я повинен сказати "так" усьому, що пов'язано з Лео. Мессі та його родина знають, як я його люблю. Я брав участь у переговорах два роки тому, які не завершилися успіхом. Ця скалка досі у мене всередині.

Я хотів би, щоб Мессі повернувся. Думаю, що фанати також, адже прекрасні історії в житті повинні мати щасливий кінець. І ми закохані в Мессі, і я думаю, що Мессі закоханий у Барсу-клуб та Барселону-місто.

Матеу Алемані та Жорді Кройф за два місяці мають представити Хав'єру Тебасу план діяльності та доходів клубу. І якщо всі умови будуть створені, можливість трансферу з'явиться. Президент розмовляв із батьком Лео, у них хороші стосунки.

Я не хочу, щоб ПСЖ сприймав це, як атаку на них. Це зовсім не так. Якщо все складеться, буде чудово, адже доля змушує вас повернутися туди, куди ви повинні повернутися. Якби ми змогли створити всі умови і повернути Лео в Барселону, це було б ідеальним закінченням дуже щасливої ​​історії", – цитує Юсте AS.

Нагадаємо, Мессі покинув Барселону влітку 2021-го, позаяк клуб не зумів вписати його зарплатню в рамки фінансового фейр-плей Ла Ліги. Чотириразовий переможець ЛЧ і чемпіон світу-2022 підписав контракт з ПСЖ, який завершується 30 червня. Ще кілька місяців тому пролонгація угоди вважалася формальністю, але зараз все йде до того, що Мессі продовжить кар'єру в іншому клубі.

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