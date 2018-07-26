Форсберг зацікавив Рому

Атакувальний півзахисник РБ Лейпциг Еміль Форсберг потрапив до сфери зацікавлень італійської Роми.

Римляни визначили новий пріоритет для підсилення атакувальної лінії, повідомляє Bild.

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За інформацією видання, Рома після невдачі з Малкомом повернулася до кандидатури хавбека РБ Лейпциг Еміля Форсберга. "Бики" хотіли б зберегти шведа в себе, але можуть змінити думку, якщо "вовки" запропонують за перехід 40 млн євро.

Також цього тижня Рома оголосила про трансфер Ольсена, а агент кіпера також займається і справами Форсберга. Саме його позиція може мати вирішальний вплив на майбутнє вінгера.

У сезоні 2017/18 Еміль Форсберг провів 33 матчі у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів.