Малком переходить у Барселону – всі деталі узгоджені, Рома залишилася ні з чим

Бразильський вінгер Бордо Малком все ж продовжить кар'єру в Барселоні.

Барселона виграла боротьбу за перспективного вінгера Бордо Малкома, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо. Каталонці придбають його за 41 мільйон євро, деталі особистого контракту на 5 років з бразильцем також погоджені.

Незабаром Малком стане гравцем Барселони, хоча ще вчора ввечері Рома повідомила, що офіційно узгодила трансфер футболіста. Каталонський клуб зробив пропозицію в останній момент, коли Малком вже готувався вилетіти в Рим.

Барселона повідомила про рекордний дохід в попередньому сезоні