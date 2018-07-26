"Я не прийму вибачення Барселони, поки вони не продадуть нам Мессі". Президент Роми – дотепно про "крадіжку" Малкома

Джеймс Палотта дотепно прокоментував трансферний скандал літа.

Про зрив трансфера Малкома

"Барса неетично втрутилась у перемовини. Зранку Мончі провів відеоконференцію з агентом, угоду було закрито. Вчора каталонський клуб вибачився за Малкома, але я не прийму їх вибачення до тих пір, поки вони не продадуть нам Мессі. Малком хотів грати в нашій команді, з Лестером та Евертоном він провів лише формальні перемовини. Ми вже узгодили з гравцем суму відступних, яка повинна була скласти 120 млн євро".

Малком офіційно став гравцем Барселони

Про агента Малкома

"Можливо, він – просто ідіот".

Про відсутність офіційних угод з гравцем

"Усі клуби добре знають, як це відбувається. Забудьте про законність, це було неетично".

На фото: Малком в таборі Барселони

Про можливий розрив зв'язків з Барселоною

"Нічого не розірвано. Барса – більший клуб, ніж ми. У нас з ними є інші угоди".

Мончі пояснив провалений трансфер Малкома та пригрозив позовом

Про трансфер Аліссона

"70 мільйонів євро – це надто багато".

Про підписання Пасторе

"Щоб повністю реалізувати наш атакувальний потенціал, нам потрібен був гравець, який вміє добре розігрувати м'яч".

Про Джастіна Клюйверта

"Він, як Аллен Айверсон, але грає ногами".

Про відмінність між Серією А та Ла Лігою

"У Серії А потрібно добряче попітніти, щоб вирвати нічию на стадіоні Кальярі. В Ла Лізі все набагато простіше".

Малком в центрі уваги: Барселона підписала гравця, який ледь не опинився в Україні та довів до сліз Тіте