Рома оголосила про трансфер Ольсена

Голкіпер збірної Швеції Робін Ольсен продовжить кар'єру в Ромі.

28-річний колишній голкіпер Копенгагена підписав п'ятирічний контракт з римлянами, який буде діяти до 30 червня 2023 року.

Аліссон Бекер – музикант та рибалка: 8 фактів про зіркового новачка Ліверпуля, які ви могли не знати

"Я почуваюся щасливим, я в захваті. Це велика честь перейти в такий клуб, як Рома, це наступний крок для мене, і я не можу дочекатися початку кар'єри в Римі", – сказав Ольсен.

Рома в Ольсені бачить заміну Аліссону, який перейшов у Ліверпуль за 75 мільйонів євро, ставши найдорожчим голкіпером в історії футболу.