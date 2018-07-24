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Рома оголосила про трансфер Ольсена

20:47 361 Читать на русском
Рома оголосила про трансфер Ольсена
Робін Ольсен / фото: ФК Рома

Голкіпер збірної Швеції Робін Ольсен продовжить кар'єру в Ромі.

28-річний колишній голкіпер Копенгагена підписав п'ятирічний контракт з римлянами, який буде діяти до 30 червня 2023 року.

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"Я почуваюся щасливим, я в захваті. Це велика честь перейти в такий клуб, як Рома, це наступний крок для мене, і я не можу дочекатися початку кар'єри в Римі", – сказав Ольсен.

Рома в Ольсені бачить заміну Аліссону, який перейшов у Ліверпуль за 75 мільйонів євро, ставши найдорожчим голкіпером в історії футболу.

Теги
Трансфери Італія Трансфери Чемпіонату Італії Робін Ольсен Робін Ольсен Рома Рома
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