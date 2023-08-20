Відбулися чергові матчі другого туру чемпіонату Франції. Результати та огляд – в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 2 тур

Лілль – Нант – 2:0

Голи: Дєвід, 66, Унас, 90+4

Вилучення: Рібейра, 78

Гавр – Брест – 1:2

Голи: гравець №14, 52 – дель Кастільйо, 28, Брассьє, 56

Лор'ян – Ніцца – 1:1

Голи: Дукуре, 77 – Гессан, 64

Реймс – Клермон – 2:0

Голи: Мунетці, 17, Дарамі, 84

Монако – Страсбур – 3:0

Голи: Мінаміно, 20, 36, Бен-Єддер, 58

Ланс – Ренн – 1:0

Голи: Мочадо, 3

Ліллю довелось помучитися з Нантом. Команда Фонсеки забезпечила собі перемогу тільки під завісу матчу. Найкращий бомбардир "догів" Джонатан Дєвід забив перший гол в новому сезоні.

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"Пірати" вражають на старті чемпіонату. Після несподіваної перемоги над Лансом в першому турі, Брест знов набрав три очки. Суперником бретонців став новачок Ліги 1 Гавр. Ромен дель Кастільо взяв на себе роль головного актора в атаці, забивши свій другий гол у двох матчах.

Реймс виправдався за невдалий результат проти Марселя. Команда Вілла Стілла здобула впевнену перемогу над Клермоном. Іто відзначився знову результативною дією, записавши у свій актив результативну передачу.

Перший тайм між Ніццою та Лор'яном був доволі нудним. Команди створили мало видовищних моментів, а найцікавіше залишилося на другу половину гри. Забиті м'ячі вболівальники побачили тільки наприкінці зустрічі.

Едуард Соболь другий тур пропускав, оскільки продовжує відновлюватися після травми. Його Страсбур в минулий вікенд зміг переграти Ліон, але дати гідний бій Монако не зумів. Бен-Єддер продовжує робити те, що вміє найкраще – забивати. Француз записав черговий гол у свій актив. А головним героєм матчу став Мінаміно, який оформив дубль та асист.

Завершувався тур в Лансі, де місцеві улюбленці приймали Ренн. Мочадо вже на третій хвилині порадував публіку Боллар-Делаліс, відкривши рахунок. Бретонцям вдалося зрівняти на початку другої половини гри. Знову гравці Ланса привезли пенальті в свої ворота. Під кінець зустрічі команди обмінювались гострими моментами, втім, забити нікому не вдалося.

Монако і Брест посіли перше і друге місця відповідно. Тільки ці дві команди змогли взяти максимум очок в двох турах. Клермон, Ліон і Нант перебувають на дні таблиці.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ФРАНЦІЇ