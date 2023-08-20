"Очевидно, це розчаровує. Матч проти Тулузи ми мали вигравати. Думаю, у нас була досить гарна перша половина. У другій, якщо не зважати на гол, ми втратили контроль і недостатньо добре поводилися з м'ячем, почали губитися в перехідних фазах. А з пенальті ПСЖ просто не пощастило. Знову нічия.

ПСЖ з Мбаппе вдруге не зміг перемогти, Ліон опустився на самісіньке дно

Так, нам не вистачало володіння, особливо коли рахунок став 1:0. Наша мета полягає не в тому, щоб бігати від одних воріт до інших. Я прошу не про це. Ми мали два чи три моменти, але нам не пощастило, а потім стався пенальті.

Чи стурбований я? Ні, це лише початок сезону. Команді ще далеко до того, що хочу бачити, особливо в атаці. Ми продовжимо працювати. У другому таймі ми почали втрачати м'яч та пропустили гол. Якщо хочеш за щось боротися у чемпіонаті та Лізі чемпіонів, це неприпустимо. Але такі помилки у другому таймі були", – цитує наставника парижан RMC Sport.

Нагадаємо, що ПСЖ не зміг виграти у двох турах Ліги 1. Наразі парижани мають лише два бали. Наступний матч підопічні Луїса Енріке проведуть проти Ланса.

Сенсаційно без ПСЖ – топ-5 команд, за якими варто стежити у Франції