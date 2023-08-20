Состоялись очередные матчи второго тура чемпионата Франции. Результаты и обзор – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 2 тур

Лилль – Нант – 2:0

Голы: Дэвид, 66, Унас, 90+4

Удаление : Рибейра, 78

Гавр – Брест – 1:2

Голы: игрок №14, 52 – дель Кастильо, 28, Брассье, 56

Лорьян – Ницца – 1:1

Голы: Дукуре, 77 – Гессон, 64

Реймс – Клермон – 2:0

Голы: Мунетци, 17, Дарами, 84

Монако – Страсбург – 3:0

Голы: Минамино, 20, 36, Бен-Йеддер, 58

Ланс – Ренн – 1:0

Голы: Мочадо, 3

Лилью пришлось помучиться с Нантом. Команда Фонсеки обеспечила себе победу только под занавес матча. Лучший бомбардир "догов" Джонатан Дэвид забил первый гол в новом сезоне.

"Цель состоит не в том, чтобы бегать от одних ворот к другим": Луис Энрике разнес ПСЖ за позор на старте Лиги 1

"Пираты" впечатляют на старте чемпионата. После неожиданной победы над Лансом в первом туре, Брест вновь набрал три очка. Соперником бретонцев стал новичок Лиги 1 – Гавр. Ромен дель Кастильо взял на себя роль главного актера в атаке, забив свой второй гол в двух матчах.

Реймс оправдался за неудачный результат против Марселя. Команда Уилла Стилла одержала уверенную победу над Клермоном. Ито отметился вновь результативным действием, записав в свой актив результативную передачу.

Первый тайм между Ниццей и Лорьяном был довольно скучным. Команды создали мало зрелищных моментов, а самое интересное осталось на вторую половину игры. Забитые мячи болельщики увидели только в конце встречи.

Эдуард Соболь второй тур пропускал, поскольку продолжает восстанавливаться после травмы. Его Страсбур в минувший уик-энд смог переиграть Лион, но дать достойный бой Монако не сумел. Бен-Йеддер продолжает делать то, что умеет лучше всего – забивать. Француз записал очередной гол в свой актив. А главным героем матча стал Минамино, который оформил дубль и ассист.

Завершался тур в Лансе, где местные любимцы принимали Ренн. Мочадо уже на третьей минуте порадовал публику Боллар-Делалис, открыв счет. Бретонцам удалось сравнять в начале второй половины игры. Снова игроки Ланса привезли пенальти в свои ворота. Под конец встречи команды обменивались острыми моментами, впрочем, забить никому не удалось.

Монако и Брест заняли первое и второе места соответственно. Только эти две команды смогли взять максимум очков в двух турах. Клермон, Лион и Нант находятся на дне таблицы.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ