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Фонсека визначився зі списком гравців, які покинуть Рому

13:12 669 Читать на русском
Фонсека визначився зі списком гравців, які покинуть Рому
Паулу Фонсека / фото: ФК Рома

Головний тренер Роми Паулу Фонсека бажає продати трьох гравців "вовків".

Паулу Фонсека хоче продати відразу трьох гравців Роми, передає Tuttomercatoweb.

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Екс-тренер Шахтаря не зацікавлений в послугах Стівена Н'Зонзі, Хав'єра Пасторе та Ріка Карсдорпа.

Н'Зонзі мріє про перехід в Ліон, але французький клуб не готовий виплатити суму, необхідну Ромі – не менше 20 млн євро.

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Додається, що Пасторе і Карсдорп не влаштовують Фонсеку через свою травматичність. Аргентинця намагаються запропонувати в якості частини угоди щодо Сусо, а Карсдорп може повернутися в Нідерланди.

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