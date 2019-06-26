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Н'Зонзі не з'явився на медогляд у Ромі – перша проблема для Фонсеки

14:24 287 Читать на русском
Н'Зонзі не з'явився на медогляд у Ромі – перша проблема для Фонсеки
Стівен Н'Зонзі / Reuters

Півзахисник Роми Стівен Н'Зонзі не прибув до розташування команди на медогляд і може бути проданий.

Н'Зонзі не прибув до розташування Роми на медичний огляд напередодні тренувальних зборів, передає Gazzetta dello Sport.

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Повідомляється, що гравець самовільно прийняв рішення не приходити на медогляд, а тому буде оштрафований клубом.

Також додається, що з такою поведінкою Н'Зонзі не мають наміру миритися і гравець буде проданий в інший клуб.

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