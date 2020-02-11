Фонсека відмовився викупляти екс-зірку Шахтаря – Рома поверне гравця Арсеналу

Україна — 14:25 688
-
Динамо – БАТЕ: стартові склади та онлайн-трансляція матчу – Михайличенко ставить на українців
-
"Золотий бутс" 2019/20: Іммобіле на вершині, ноунейм у топ-10, Мессі серйозно відстаєСвіт — 12:52 2804
-
Динамо проти Йовічевіча: потужна атака, хорватський Роналду і надія на ЦітаішвіліСергій Тищенко — 12:00 3759
-
Дуель Ібрагімовіча та Роналду, Гаттузо в рідних пенатах і битви андердогів в Іспанії: топ-5 матчів мідвікуСвіт — 09:00 2840
-
Лунін – це й**ана машина і ціла епоха Реала: феноменальні оцінки іспанських ЗМІ та відео "справжнього концерту"Іспанія — 10 лют 34669