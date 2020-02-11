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Фонсека відмовився викупляти екс-зірку Шахтаря – Рома поверне гравця Арсеналу

14:00 1087 Читать на русском
Фонсека відмовився викупляти екс-зірку Шахтаря – Рома поверне гравця Арсеналу
Паулу Фонсека та Генріх Мхітарян / Фото ФК Рома

Схоже, Генріх Мхітарян ненадовго затримається у чемпіонаті Італії.

Генріх Мхітарян після завершення нинішнього сезону повернеться в Арсенал, повідомляє The Sun.

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Тренерський штабу Паулу Фонсеки вирішив не витрачати на 31-річного вірменина більше 20 млн євро. Нагадаємо, екс-хавбек Шахтаря влітку приєднався до Роми на правах оренди, контракт гравця належить лондонському Арсеналу.

У поточному сезоні Серії А Мхітарян провів 10 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та асистом.

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