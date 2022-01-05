Команда з Белу-Орізонті стала чемпіоном вперше за 40 років, а пізніше виграла і Кубок Бразилії, оформивши золотий дубль. Попри це, головний тренер команди Кука покинув свою посаду за власним бажанням.

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У пошуках заміни клуб розглядав Паулу Фонсеку, який вже півроку перебуває без роботи після відходу з Роми. Однак 48-річний португалець не планує їхати в Південну Америку. Нещодавно він відмовився і від пропозиції з МЛС, адже хоче продовжити кар'єру в Європі, повідомляє UOL.

За словами близьких Фонсеки, екс-тренер Шахтаря прагне попрацювати в АПЛ. Раніше Паулу був кандидатом на посаду наставника Тоттенхема і Монако, але ці клуби зупинили свій вибір на інших фахівцях.

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