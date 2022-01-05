Команда из Белу-Оризонти стала чемпионом впервые за 40 лет, а позже выиграла и Кубок Бразилии, оформив золотой дубль. Несмотря на это, главный тренер команды Кука покинул свой пост по собственному желанию.

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В поисках замены клуб рассматривал Паулу Фонсеку, уже полгода находящегося без работы после ухода из Ромы. Однако 48-летний португалец не намерен ехать в Южную Америку. Недавно он отказался и от предложения из МЛС, ведь хочет продолжить карьеру в Европе, сообщает UOL.

По словам близких Фонсеки, экс-тренер Шахтера стремится поработать в АПЛ. Ранее Паулу был кандидатом на должность наставника Тоттенхэма и Монако, однако эти клубы остановили свой выбор на других специалистах.

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