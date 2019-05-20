Фонсека второй раз подряд стал лучшим тренером тура в УПЛ

УПЛ признала наставника Шахтера Паулу Фонсеку лучшим тренером 29-го тура.

Всеукраинское объединение тренеров по футболу на своем официальном сайте объявило имя лучшего тренера 29 тура УПЛ. Им стал наставник Шахтера Паулу Фонсека, который получил эту награду во второй раз подряд.

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Победа Шахтера над Зарей принесла донецкому клубу 12-й титул чемпиона Украины, который стал третьим подряд для клуба и его португальского наставника.

Напомним, португалец возглавил Шахтер три года назад и успел за это время выиграть с "горняками" три чемпионата Украины, три национальных Кубка и один Суперкубок.

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