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Фонсека второй раз подряд стал лучшим тренером тура в УПЛ

20 мая 16:11 27 Читати українською
Фонсека второй раз подряд стал лучшим тренером тура в УПЛ
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтер

УПЛ признала наставника Шахтера Паулу Фонсеку лучшим тренером 29-го тура.

 
Жуниор Мораес 11’
11’ Жуниор Мораес

Всеукраинское объединение тренеров по футболу на своем официальном сайте объявило имя лучшего тренера 29 тура УПЛ. Им стал наставник Шахтера Паулу Фонсека, который получил эту награду во второй раз подряд.

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Победа Шахтера над Зарей принесла донецкому клубу 12-й титул чемпиона Украины, который стал третьим подряд для клуба и его португальского наставника.

Напомним, португалец возглавил Шахтер три года назад и успел за это время выиграть с "горняками" три чемпионата Украины, три национальных Кубка и один Суперкубок.

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Шахтер Шахтер Паулу Фонсека Паулу Фонсека УПЛ Заря - Шахтер
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