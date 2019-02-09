Фонсека пояснив, що необхідно Мудрику для досягнення високого рівня

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував перспективи молодих футболістів "гірників".

"Найбільше потішила віддача всіх футболістів і компроміс, з яким вони працювали. А засмутила мене, звісно, погода. Цього року нам дійсно трохи не пощастило, адже було багато дощів. Утім мені подобається приїздити з командою до Туреччини, де відмінні умови для зборів.

На жаль, Бондаренко потренувався з нами дуже мало: його спіткала невдача, він травмувався, тому наразі не можу конкретно оцінити його. Соломон? Він відповідає політиці роботи клубу.

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Це молодий гравець, за яким ми вже певний час слідкували. Прийшовши до Шахтаря, Манор доводить, що має всі властивості й справді зможе нам допомогти. Працездатний, хоче вчитися, і я ним задоволений. Хоч не слід забувати, що він щойно прийшов: юний футболіст, який уперше поїхав за межі своєї країни й зараз інтегрується до певного стилю гри. Інші працюють зі мною вже два з половиною роки, знають, що потрібно робити, а він лише вчиться. Проте мені цей футболіст дуже сподобався.

Слід визнати, деякі ситуації були непередбачуваними. Єдине, що обговорювалось заздалегідь – прихід до команди Мудрика. Через травми Ордеця й Бондаренка нам знадобилися центральні захисники, які могли допомогти в ході зборів. Я лишився вдоволений ними, особливо Бондарем. Це розумний гравець із характером, молодий, попереду в нього велика конкуренція, але наразі я розраховую, що він залишиться з нами. Його робота дуже тішить.

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Майбутнє залежить тільки від гравців. Певно, вони дуже здібні. Я щиро вважаю, що таланту Мудрику не позичати, проте йому ще багато чому слід навчитися, й найважливіше в тому, що він сам мусить це розуміти. Він поки не все знає. І якщо Михайло справді захоче стати футболістом високого рівня, йому необхідно буде трохи змінити свою поведінку.

Тепер щодо Сікана. Данило дуже хороший, гарний та здібний хлопець. Він уперше в таких реаліях, однак завжди працює на максимумі, на межі. Певно, тактично й технічно він ще має зрости, але в нього відмінна поведінка і самовіддача", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.