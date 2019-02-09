Палкін розповів, який гравець повинен замінити Ракицького в Шахтарі

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вважає, що захисник Микола Матвієнко зможе замінити Ярослава Ракицького.

"Причини того, чому взимку у нас з'явився Бондаренко, більш-менш зрозумілі. По-перше, від нас пішов Ракицький. По-друге, у Ордеця закінчується влітку контракт, і поки нам не вдається домовитися з ним щодо особистих умов. Тому було прийнято рішення залучити ще одного українця.

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Ви знаєте, що центр оборони у нас в основному українці, не рахуючи Хочолави. Це наша політика. Було прийнято рішення запросити Бондаренка. Ми вважаємо, що це найсильніший гравець центру оборони в українських клубах, якщо не брати до уваги Шахтар і Динамо. Тому ми сконцентрувалися на ньому і запросили в команду.

Основне питання – відхід Ракицького. Але ми вважаємо, що Матвієнко в найближчому майбутньому повинен його замінити і виступати на тому ж рівні, а може, навіть краще. Ми в нього віримо. У нього все вийде. Його основна позиція – центральний захисник. Покладаємо на нього дуже великі надії", – передає слова Палкіна Terrikon з посиланням на телеканал "Футбол 1".

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