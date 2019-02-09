Фонсека объяснил, что необходимо Мудрику для достижения высокого уровня

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека прокомментировал перспективы молодых футболистов "горняков".

"Больше всего понравилась отдача всех футболистов и компромисс, с которым они работали. А расстроила меня, вы правы, конечно, погода. В этом году нам действительно немного не повезло, ведь было много дождей. Тем не менее мне нравится приезжать с командой в Турцию, где отличные условия для сборов.

К сожалению, Бондаренко потренировался с нами очень мало: его настигла неудача, он травмировался, поэтому пока не могу конкретно оценить его. Соломон? Он соответствует политике работы клуба.

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Это молодой игрок, за которым мы уже определенное время следили. Придя в Шахтер, Манор доказывает, что обладает всеми качествами и действительно сможет нам помочь. Работоспособен, хочет учиться, и я им доволен. Хотя не стоит забывать, что он только пришел: юный футболист, который впервые уехал за пределы своей страны и сейчас интегрируется в определенный стиль игры. Остальные работают со мной уже два с половиной года, знают, что нужно делать, а он лишь учится. Но мне этот футболист очень понравился.

Нужно признать, некоторые ситуации были непредвиденными. Единственное, что обсуждалось заранее – приход в команду Мудрика. Из-за травм Ордеца и Бондаренко нам понадобились центральные защитники, которые могли помочь в ходе сборов. Я остался доволен ими, особенно Бондарем. Это умный игрок с характером, молод, впереди у него большая конкуренция, но на данный момент я рассчитываю, что он останется с нами. Его работа очень радует.

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Будущее зависит только от игроков. Разумеется, они очень способны. Я искренне считаю, что таланта Мудрику не занимать, однако ему еще многому нужно научиться, и самое важное в том, что он сам должен это понимать. Он пока не все знает. И если Михаил действительно захочет стать футболистом высокого уровня, ему необходимо будет немного поменять свое поведение.

Теперь о Сикане. Даниил очень добрый, хороший и способный парень. Он впервые в таких реалиях, но всегда работает на максимум, до предела. Понятно, тактически и технически ему еще предстоит вырасти, но у него отличное поведение и самоотдача", – цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.