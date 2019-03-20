Фонсека потрапив у шорт-лист кандидатів на посаду головного тренера Роми

Римляни почали активні пошуки фахівця, який стане наступним головним тренером Роми.

Італійське видання Corriere dello Sport, стверджує, що наставник Шахтаря Паулу Фонсека є одним із претендентів на тренерський місток Роми. Водночас зазначається, що щанси португальця стати наставником римлян вкрай невисокі.

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Фаворитами на посаду головного тренера "вовків" є Мауріціо Саррі, який наразі очолює Челсі, головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні та Марко Джампаоло із Сампдорії.

Також у списку претендентів присутні Андре Віллаш-Боаш, Антоніо Конте, Роберто Донадоні та Вінченцо Монтелла. Зазначимо, букмекери не вірять у переїзд Фонсеки у Рим та дають коефіціент 7.50 на те, що наставник Шахтаря покине Україну та поїде в Італію.

Контракт Палу з Шахтарем чинний до червня 2020 року, стверджує Transfermarkt. Нагадаємо, Клаудіо Раньєрі, який є виконувачем обов'язків головного тренера Роми, покине свій пост після закінчення поточного сезону.

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