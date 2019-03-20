toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Фонсека потрапив у шорт-лист кандидатів на посаду головного тренера Роми

19:34 1230 Читать на русском
Фонсека потрапив у шорт-лист кандидатів на посаду головного тренера Роми
Паулу Фонсека / ФК Шахтар

Римляни почали активні пошуки фахівця, який стане наступним головним тренером Роми.

Італійське видання Corriere dello Sport, стверджує, що наставник Шахтаря Паулу Фонсека є одним із претендентів на тренерський місток Роми. Водночас зазначається, що щанси португальця стати наставником римлян вкрай невисокі.

Вест Хем та Інтер позмагаються за Джеко

Фаворитами на посаду головного тренера "вовків" є Мауріціо Саррі, який наразі очолює Челсі, головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні та Марко Джампаоло із Сампдорії.

Також у списку претендентів присутні Андре Віллаш-Боаш, Антоніо Конте, Роберто Донадоні та Вінченцо Монтелла. Зазначимо, букмекери не вірять у переїзд Фонсеки у Рим та дають коефіціент 7.50 на те, що наставник Шахтаря покине Україну та поїде в Італію.

Контракт Палу з Шахтарем чинний до червня 2020 року, стверджує Transfermarkt. Нагадаємо, Клаудіо Раньєрі, який є виконувачем обов'язків головного тренера Роми, покине свій пост після закінчення поточного сезону.

"Мені подобається Шахтар, але я маю власні амбіції". Правила життя Паулу Фонсеки

Теги
Трансфери Італія Рома Рома Трансфери Чемпіонату Італії Трансфери чемпіонату України Шахтар Шахтар Трансфери Шахтаря Паулу Фонсека Паулу Фонсека
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Касільяс продовжив контракт з Порту
    Португалія — 13:41351 Касільяс продовжив контракт з Порту
1
год
:
28
хв
Німеччина
21:45
Сербія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук