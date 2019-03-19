Вест Хем та Інтер позмагаються за Джеко

Форвард Роми Едін Джеко може повернутися на Туманний Альбіон.

За інформацією Corriere dello Sport, керівництво римлян не надто задоволене результативністю Джеко та розпочало шукати заміну боснійському форварду, який останній часом конфліктує та не дуже комфортно почуває себе у Римі.

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Едін, контракт якого закінчується влітку 2020 року, може бути проданий під час найближчого трансферного вікна, адже у Ромі не хочуть безкоштовно відпускати його після закінчення контракту. У послугах нападника зацікавлений Інтер та Вест Хем.

Зазначимо, що 33-річний Джеко потрапив у епіцентр скандалу. Боснієць вчора гучно відсвяткував своє день народження у компанії Пьяніча та моделей.

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