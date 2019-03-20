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Фонсека попал в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера Ромы

19:34 144 Читати українською
Фонсека попал в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера Ромы
Паулу Фонсека / ФК Шахтер

Римляне начали поиски специалиста, который станет следующим главным тренером Ромы.

Итальянское издание Corriere dello Sport, утверждает, что наставник Шахтера Паулу Фонсека является одним из претендентов на тренерский мостик Ромы. В то же время отмечается, что щансы португальца крайне невысоки.

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Фаворитами на пост главного тренера "волков" являются Маурицио Сарри, который сейчас возглавляет Челси, главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини и Марко Джампаоло из Сампдории.

Также в списке претендентов присутствуют Андре Виллаш-Боаш, Антонио Конте, Роберто Донадони и Винченцо Монтелла. Отметим, букмекеры не верят в переезд Фонсеки в Рим и дают коэффициент 7.50 на то, что наставник Шахтера покинет Украину и поедет в Италию.

Контракт Паулу с Шахтером действует до июня 2020 года, утверждает Transfermarkt. Напомним, Клаудио Раньери, который является исполняющим обязанности главного тренера Ромы, покинет свой пост по окончании текущего сезона.

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