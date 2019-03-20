Фонсека попал в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера Ромы

Римляне начали поиски специалиста, который станет следующим главным тренером Ромы.

Итальянское издание Corriere dello Sport, утверждает, что наставник Шахтера Паулу Фонсека является одним из претендентов на тренерский мостик Ромы. В то же время отмечается, что щансы португальца крайне невысоки.

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Фаворитами на пост главного тренера "волков" являются Маурицио Сарри, который сейчас возглавляет Челси, главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини и Марко Джампаоло из Сампдории.

Также в списке претендентов присутствуют Андре Виллаш-Боаш, Антонио Конте, Роберто Донадони и Винченцо Монтелла. Отметим, букмекеры не верят в переезд Фонсеки в Рим и дают коэффициент 7.50 на то, что наставник Шахтера покинет Украину и поедет в Италию.

Контракт Паулу с Шахтером действует до июня 2020 года, утверждает Transfermarkt. Напомним, Клаудио Раньери, который является исполняющим обязанности главного тренера Ромы, покинет свой пост по окончании текущего сезона.

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