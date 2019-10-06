Фонсека зірвався на арбітра матчу з Кальярі і був вилучений

Головний тренер Роми Паулу Фонсека емоційно поговорив з арбітром матчу 7 туру Серії А з Кальярі (1:1).

Рома у матчі 7 туру Серії А не змогла переграти Кальярі у скандальному поєдинку з великою кількістю компенсованого часу.

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У римлян вилучення заробив головний тренер Паулу Фонсека. Екс-наставник Шахтаря емоційно висловлював арбітру свої претензії, за що був відправлений на трибуни.

Рома після 7 турів набрала 12 очок і перебуває на 5 позиції в турнірній таблиці.