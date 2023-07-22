Француз Самюель Умтіті повернувся на батьківщину, підписавши контракт з Ліллем.

Лілль, який очолює португальський фахівець Паулу Фонсека, оголосив про перехід французького захисника Самюеля Умтіті. Про це пише клубна прес-служба.

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За офіційними даними, француз приєднався до нової команди на правах вільного агента – останнім клубом Умтіті була каталонська Барселона. Угода Самюеля з Ліллем розрахована на два роки – до літа 2025. Футболіст виступатиме у Франції під 14 ігровим номером.

Нагадаємо, минулий сезон Умтіті провів у складі італійського Лечче, за який відіграв 25 матчів минулого сезону Серії А.

Лілль у сезоні 2022/23 фінішував на 5 позиції у чемпіонаті Франції, команда зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.

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