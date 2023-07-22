Француз Самюэль Умтити вернулся на родину, подписав контракт с Лиллем.

Лилль, возглавляемый португальским специалистом Паулу Фонсекой, объявил о переходе французского защитника Самюэля Умтити. Об этом пишет клубная пресс-служба.

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По официальным данным француз присоединился к новой команде на правах свободного агента – последним клубом Умтити была каталонская Барселона. Соглашение Самюэля с Лиллем рассчитано на два года – до лета 2025-го. Футболист будет выступать во Франции под 14 игровым номером.

Напомним, прошлый сезон Умтити провел в составе итальянского Лечче, за который отыграл 25 матчей прошлого сезона Серии А.

Лилль в сезоне 2022/23 финишировал на 5-й позиции в чемпионате Франции, команда сыграет в квалификации Лиги конференций.

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