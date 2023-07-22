Донецький Шахтар не хоче відпускати Анатолія Трубіна в Інтер за безцінь. Міланці більше не вважають українця пріоритетною ціллю.

Голкіпер донецького Шахтаря Анатолій Трубін може залишитися в складі "гірників" на наступний сезон. Міланський Інтер, який був головним претендентом на голкіпера збірної України, обрав іншу пріоритетну ціль на воротарську позицію. Про це пише видання Sky Sport 24.

Трубін відреагував на трансфер Онана в Манчестер Юнайтед – українець може його замінити у складі фіналіста ЛЧ

За повідомленням джерела, інтерес "нерадзуррі" до Трубіна згас через великі фінансові апетити "помаранчево-чорних" – Шахтар хоче отримати за футболіста близько 35 мільйонів євро. Міланці планували витратити на українця лише 10 мільйонів.

Керівництво Інтера вважає, що поточною метою для клубу на цю мить став швейцарський голкіпер Ян Зоммер, який нині захищає кольори мюнхенської Баварії.

Нагадаємо, контракт Трубіна з Шахтарем чинний до 30 червня 2024 року. Минулого чемпіонату він відіграв за донеччан 38 матчів, 14 разів зберігав ворота "сухими" і пропустив 40 голів.

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів