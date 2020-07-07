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Фонсека перебуває за крок від звільнення з Роми – екс-тренер Шахтаря отримав ультиматум

18:26 - Читать на русском
Фонсека перебуває за крок від звільнення з Роми – екс-тренер Шахтаря отримав ультиматум
Паулу Фонсека / LaPresse

Керманич італійської Роми Паулу Фонсека близький до відставки з посади. Керівництво "вовків" висунуло португальцю серйозну вимогу.

 

Майбутнє фахівця на Стадіо Олімпіко залежить від результатів двох найближчих матчів, повідомляє Corriere dello Sport.

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Боси римлян розчаровані трьома поразками команди поспіль у Серії А. Якщо Рома не здобуде перемог у протистояннях із Пармою і Брешією, то Фонсеці вкажуть на двері. "Вовки" за 8 турів до кінця чемпіонату відстають від топ-четвірки на 15 пунктів і навіть ризикують пропустити вперед Наполі та Мілан.

Відзначимо, що Паулу Фонсека очолив Рому лише минулого літа. Якщо його звільнять, то керівництво клубу може оформити сенсаційне повернення Лучано Спаллетті або ж спробує запросити Маурісіо Почеттіно.

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Італія Головне Рома Рома Паулу Паулу Фонсека Рома - Парма Брешія - Рома
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