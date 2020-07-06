Посилення кризи Роми у відеоогляді матчу проти Наполі

У рамках 30-го туру італійської Серії А Наполі на власному полі переграв Рому. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

"Партенопейці" повністю контролювали хід гри та були зобов'язані відкрити рахунок ще в першому таймі. Проте, підопічним Гаттузо забракло влучності.

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Зате вже на 55-й хвилині Хосе Кальєхон впевнено замкнув фланговий навіс Руя. Однак, за 5 хвилин "вовки" спробували повернутися до гри – Генріх Мхітарян протягнув м'яч із власної половини поля і завершив сольний прохід класним ударом у нижній кут воріт Мерета.

Та останнє слово в матчі було за Наполі. На 82-й хвилині Лоренцо Інсіньє підхопив м'яч після невдалого виносу оборонця Роми й класно закрутив у дальній кут – 2:1!

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