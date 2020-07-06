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Посилення кризи Роми у відеоогляді матчу проти Наполі

10:34 - Читать на русском
Посилення кризи Роми у відеоогляді матчу проти Наполі
Мхітарян проти Кулібалі / фото із соцмереж

У рамках 30-го туру італійської Серії А Наполі на власному полі переграв Рому. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

55’ Хосе Марія Кальєхон
82’ Лоренцо Інсіньє
 
Генріх Мхітарян 60’
55’ Хосе Марія Кальєхон
60’ Генріх Мхітарян
82’ Лоренцо Інсіньє

"Партенопейці" повністю контролювали хід гри та були зобов'язані відкрити рахунок ще в першому таймі. Проте, підопічним Гаттузо забракло влучності.

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Зате вже на 55-й хвилині Хосе Кальєхон впевнено замкнув фланговий навіс Руя. Однак, за 5 хвилин "вовки" спробували повернутися до гри – Генріх Мхітарян протягнув м'яч із власної половини поля і завершив сольний прохід класним ударом у нижній кут воріт Мерета.

Та останнє слово в матчі було за Наполі. На 82-й хвилині Лоренцо Інсіньє підхопив м'яч після невдалого виносу оборонця Роми й класно закрутив у дальній кут – 2:1!

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