Фонсека пребывает в шаге от увольнения из Ромы – экс-тренер Шахтера получил ультиматум

Наставник итальянской Ромы Паулу Фонсека близок к отставке с должности. Руководство "волков" выдвинуло португальцу серьезное требование.

Будущее специалиста на Стадио Олимпико зависит от результатов двух ближайших матчей, сообщает Corriere dello Sport.

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Боссы римлян разочарованы тремя поражениями команды подряд в Серии А. Если Рома не одержит побед в противостояниях с Пармой и Брешией, то Фонсеке укажут на дверь. "Волки" за 8 туров до конца чемпионата отстают от топ-четверки на 15 пунктов и даже рискуют пропустить вперед Наполи и Милан.

Отметим, что Паулу Фонсека возглавил Рому лишь прошлым летом. Если его уволят, то руководство клуба может оформить сенсационное возвращение Лучано Спаллетти либо попытается пригласить Маурисио Почеттино.

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