В рамках недільної програми 10-го туру Серії А Кальярі та Верона не виявили сильнішого. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 10-й тур

Верона – Кальярі – 1:1

Голи: Дзакканьї, 21 – Марін, 48

Парма – Беневенто – початок о 16:00

Рома – Сассуоло – початок о 16:00

Удінезе – Аталанта – початок о 16:00

Сампдорія – Мілан – початок о 21:45

Недільну ігрову програму розпочинав поєдинок Верона – Кальярі. Господарі розпочали активніше і вже на 9-й хвилині відкрили рахунок, але після перегляду VAR на предмет офсайду гол було скасовано. Вони не засмутились і на 21-й Дзакканьї таки вивів "мастифів" уперед.

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Одразу по перерві сардинці зрівняли рахунок – Марін на швидкості увірвався у штрафний майданчик, обіграв кількох захисників і низом пробив у правий кут. Після цього гра вирівнялась – обидві команди не бажали ризикувати крихкою рівновагою і здебільшого перепасовувались у центрі поля. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.

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