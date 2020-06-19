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Фонсека особисто переконав Педро перейти в Рому

00:14 - Читать на русском
Фонсека особисто переконав Педро перейти в Рому
Педро Родрігес / фото із соцмереж

Італійська Рома всерйоз націлилася на досвідченого вінгера лондонського Челсі Педро Родрігеса.

Головний тренер Роми Паулу Фонсека особисто подзвонив нападнику Челсі Педро і запропонував йому приєднатися до його команди, повідомляє Express.

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За інформацією джерела, спершу з Педро переговорили представники Роми, а потім подзвонив Паулу Фонсека. Після цього дзвінка Педро остаточно вирішив погодитися на переїзд. Італійські ЗМІ стверджують, що вінгер підпише контракт за схемою 2+1 і зарплатою у 3,5 млн євро в рік.

До слова, у кінці червня іспанець стане вільним агентом. У нинішньому сезоні АПЛ Педро зіграв 9 матчів, у яких забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі.

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Теги
Італія Паулу Паулу Фонсека Педро Педро Родрігес Челсі Челсі Рома Рома
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