Фонсека лично убедил Педро перейти в Рому

Итальянская Рома всерьёз нацелилась на опытного вингера лондонского Челси Педро Родригеса.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека лично позвонил нападающему Челси Педро и предложил ему присоединиться к его команде, сообщает Express.

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По информации источника, сначала с Педро переговорили представители Ромы, а потом позвонил Паулу Фонсека. После этого звонка Педро окончательно решил согласиться на переезд. Итальянские СМИ утверждают, что вингер подпишет контракт по схеме 2+1 и зарплатой в 3,5 млн евро в год.

К слову, в конце июня испанец станет свободным агентом. В нынешнем сезоне АПЛ Педро сыграл 9 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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