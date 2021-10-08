Португальський фахівець є одним з фаворитів на те, аби витягнути "сорок" з трясовини турнірної таблиці чемпіонату Англії.

Колишній наставник Шахтаря і Роми Паулу Фонсека може повернутися до тренерської роботи. Інтерес до співпраці з португальцем проявляє Ньюкасл, нові власники якого незадоволені роботою Стіва Брюса, повідомляє HITC.

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У семи турах "сороки" поки не здобули жодної перемоги і з трьома очками посідають передостанню сходинку турнірної таблиці АПЛ. У разі прийняття рішення про звільнення Брюса саме Фонсека є фаворитом на те, щоб стати новим коучем Ньюкасла.

До слова, влітку ЗМІ активно сватали Фонсеку у Тоттенхем, однак угода так і не була підписана.

Нагадаємо, Ньюкасл напередодні нарешті змінив власника та приєднався до ПСЖ та Манчестер Сіті – клубів, якими володіють шейхи з Близького Сходу. Майк Ешлі після 14 років правління продав Ньюкасл інвестиційному фонду Саудівської Аравії. Суму операції оцінюють приблизно у 300 млн фунтів стерлінгів.

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