Португальский специалист является одним из фаворитов на то, чтобы вытянуть "сорок" из трясины турнирной таблице чемпионата Англии.

Бывший наставник Шахтера и Ромы Паулу Фонсека может вернуться к тренерской работе. Интерес к сотрудничеству с португальцем проявляет Ньюкасл, новые владельцы которого недовольны работой Стива Брюса, сообщает HITC.

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В семи турах "сороки" пока не одержали ни одной победы и с тремя очками занимают предпоследнюю строчку турнирной таблицы АПЛ. В случае принятия решения об увольнении Брюса именно Фонсека является фаворитом на то, чтобы стать новым коучем Ньюкасла.

К слову, летом СМИ активно сватали Фонсеку в Тоттенхэм, однако сделка так и не была оформлена.

Напомним, Ньюкасл накануне сменил владельца и присоединился к ПСЖ и Манчестер Сити – клубам, которыми владеют шейхи с Ближнего Востока. Майк Эшли после 14 лет правления продал Ньюкасл инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Сумму сделки оценивают примерно в 300 млн фунтов стерлингов.

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