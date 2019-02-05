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Бондар прокоментував дебют за дорослу команду Шахтаря

08:00 218 Читать на русском
Бондар прокоментував дебют за дорослу команду Шахтаря
Валерій Бондар / Шахтар

Захисник Шахтаря Віталій Бондар поділився враженнями від дебюту у дорослій команді "гірників".

"Мрія здійснилась, хоч матч з Ботевом і мав товариський характер. Хочу сказати спасибі тренерському штабу за наданий мені шанс.

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Перша команда? Я раніше іноді підключався до тренувань основи, тому не можу сказати, що мені було важко. Дали установку, все нормально", – сказав Бондар в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Зауважимо, 19-річний Бондар був довикликаний на збори Шахтаря з молодіжної команди після травми центрального захисника Валерія Бондаренка. Молодий центрбек вдало дебютував у матчі з Ботевом.

Товариські матчі

Шахтар - Ботев: Понеділок 04 лютого 2019

Шахтар
Матч завершено
6 : 1
Ботев
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Теги
Шахтар - Ботев Шахтар Шахтар Товариські матчі Валерій Бондар Валерій Бондар
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