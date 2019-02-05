Бондар прокоментував дебют за дорослу команду Шахтаря

Світ — 09:00 270
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Рвали в Old Firm derby, терпіли витівки Гаскойна. Михайличенко, Кузнєцов й інші українські попередники Шведа в Шотландії
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Ліверпуль зіграв внічию з Вест Хемом: стандарти – панацея від Клоппа, криза атаки мерсисайдців та жахливий арбітражАнглія — 04:50 1655
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