Бондар прокоментував дебют за дорослу команду Шахтаря

Захисник Шахтаря Віталій Бондар поділився враженнями від дебюту у дорослій команді "гірників".

"Мрія здійснилась, хоч матч з Ботевом і мав товариський характер. Хочу сказати спасибі тренерському штабу за наданий мені шанс.

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Перша команда? Я раніше іноді підключався до тренувань основи, тому не можу сказати, що мені було важко. Дали установку, все нормально", – сказав Бондар в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Зауважимо, 19-річний Бондар був довикликаний на збори Шахтаря з молодіжної команди після травми центрального захисника Валерія Бондаренка. Молодий центрбек вдало дебютував у матчі з Ботевом.