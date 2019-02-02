Соломон: Фонсека сказав, що дає мені час

Новачок Шахтаря Манор Соломон розповів про знайомство з Паулу Фонсекою.

"Фонсека сказав, що дає мені час. Що на полі і поза ним мені буде допомагати персонал клубу. Ми просто познайомилися. Упевнений, що в усьому буду відчувати його підтримку і допомогу.

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Перед тим, як перейти в Шахтар, я чув, що Паулу відмінний наставник і в минулому хороший гравець. Протягом всього тренування мені також допомагали його асистенти, показували, яку позицію на полі краще зайняти. Це відмінно, вони можуть навчити де і як краще діяти", – цитує Соломона офіційний сайт Шахтаря.

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