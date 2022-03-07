Президент Шахтаря Рінат Ахметов також допомагає Україні в час протистояння з Росією.

Фонда Ріната Ахметова спільно з бізнесами SCM направив вже понад 600 млн гривень допомоги для українців, інформує прес-служба Шахтаря.

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Йдеться насамперед про гуманітарну допомогу (харчові продукти, ліки, набори першої необхідності), а також допомогу містам і громадам. Підтримка надається в рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

Зауважимо, сьогодні вже 12-й день війни з росіянами. Збройні сили України та територіальна оборона мужньо відстоюють кожен клаптик нашої землі, а плани окупанта провалюються.

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