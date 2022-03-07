Київський гранд вирішив займатись доброю справою в тилу, поки наші захисники і захисниці боронять Україну від російської навали.

Динамо розпочало благодійне фінансування лікарень, які допомагають пораненим під час війни, інформує прес-служба клубу.

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У час, коли багатьом не вистачає води, продуктів та медикаментів, кияни вирішили розпочати реалізацію гуманітарної допомоги нашим лікарням. Також програма передбачає фінансову підтримку дитячих будинків.

Зауважимо, нині вже 12-й день війни з російськими орками. Збройні сили України та територіальна оборона мужньо відстоюють кожен клаптик нашої землі, а плани окупанта провалюються.

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