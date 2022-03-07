Президент Шахтера Ринат Ахметов также помогает Украине во время противостояния с Россией.

Фонд Рината Ахметова совместно с бизнесами SCM направил уже более 600 млн гривен помощи для украинцев, информирует пресс-служба Шахтера.

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Речь идет прежде всего о гуманитарной помощи (пищевых продуктах, лекарствах, наборах первой необходимости), а также о помощи городам и общинам. Поддержка предоставляется в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Заметим, что сегодня уже 12-й день войны с россиянами. Вооруженные силы Украины и территориальная оборона мужественно отстаивают каждый клочок нашей земли, а планы оккупанта проваливаются.

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