Марсело емоційно попросив вибачення у гравця суперника в соціальних мережах.

Захисник Флуміненсе Марсело, відомий за виступами за збірну Бразилії та мадридський Реал, завдав важкої травми захиснику Аргентинос Хуніорс Лучіано Санчесу в матчі 1/8 фіналу Кубка Лібертадорес.

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На 56-й хвилині Марсело, володіючи м'ячем, наступив на ногу захиснику господарів Лучіано Санчесу, влучивши трохи нижче коліна. Бразилець зупинив гру і схопився за голову, побачивши наслідки порушення. За підсумками епізоду головний арбітр зустрічі показав 35-річному Марсело червону картку.

Після матчу, який завершився внічию 1:1, футболіст Флуміненсе побажав аргентинцю Санчесу якнайшвидшого одужання.

"Сьогодні я мав дуже складний момент на полі. Я ненавмисно завдав травми своєму товаришеві. Хочу побажати тобі, Лучіано, якнайшвидшого одужання", – написав Марсело на сторінці в Instagram.