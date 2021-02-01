Президент Реала Флорентіно Перес не може зрозуміти, чому нападника мадридського клубу Каріма Бензема не викликають до збірної Франції.

"Це величезний безлад. Ніхто не може зрозуміти, навіщо позбавляти себе одного з найкращих гравців світу.

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Я хотів би відзначити поведінку Бензема, яка було зразковою. Його дуже цінують товариші по команді. Бензема уособлює такі цінності, як професіоналізм, відданість справі, скромність. Хочу зазначити, що Бензема жодного разу не вилучався з поля.

Ми дуже ним пишаємося. Можу сказати про Каріма лише позитивні речі. Тому я не розумію, чому він не грає в збірній Франції", – поділився Перес у коментарі Europe 1.

Нагадаємо, Бензема не викликається до лав національної команди з 2016 року після секс-скандалу. Француз є підозрюваним у справі з шантажем екс-хавбека "триколірних" Матьє Вальбуена, якому злочинці погрожували публікацією особистого секс-відео в 2015 році.

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