У рамках 21-го туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія не впоралася з білефельдською Армінією. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

Гості шокували чемпіонів планети двома голами в першому таймі. На 10-й хвилині Мішел Влап отримав передачу на лінії штрафного, чудово розвернувся і класно поклав м'яч у кут воріт Нойєра. А на 37-й Амос Піпер головою результативно замкнув навіс від кутового прапорця.

Баварія розписала вогняну нічию з Армінією

Мюнхенці скоротили розрив на старті другої половини, коли Роберт Лєвандовскі майстерно прийняв передачу з глибини поля і в два дотики змусив кіпера Армінії капітулювати. Але Білефельд забив знову в атаці у відповідь. Це Крістіан Гебауер спокійно замкнув простріл Фогльзаммера після флангового прориву.

Проте, до фінального свистка Баварія встигла забити двічі та врятувати бодай нічию. Спочатку Корентен Толіссо скористався навісом Сане і забив головою. А згодом Альфонсо Девіс потужним пострілом з льоту завершив атаку другим темпом – 3:3!

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