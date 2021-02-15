Баварія у рідних стінах приймала Армінію. Засніжене поле не сприяло мюнхенцям і вже на 10-й хвилині вони пропустили – відзначився дебютант гостей Мішел Влап. Неочікуваний гол не змусив підопічних Ганса Фліка прокинутись і на 37-й вони пропустили ще один – цього разу Влап записав до свого активу асист, а Піпер забив.

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На початку другого тайму відставання зменшив Лєвандовскі, але за хвилину ще один дебютний гол поклав Гебауер – 1:3. Після цього господарі нарешті зібрались і на 58-й Толіссо головою замкнув навіс Сане у штрафний майданчик. Трохи згодом, на 70-й, рахунок зрівняв Девіс. Мюнхенці й далі продовжували тиснути на суперника, але більше забити не змогли. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 3:3.

Через цю мирову Баварія не змогла відірватись від РБ Лейпцига, але все одно впевнено посідає першу сходинку турнірної таблиці. Армінія розташувалась на 16-му місці першості.

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