"Поточна фінансова ситуація зачіпає всі клуби світу. Це непроста ситуація, з пандемією коронавірусу. На даний момент я не хочу вимагати нових гравців від керівництва. Я знаю ситуацію в Баварії і розумію, що зараз всім дуже складно.

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Ті гравці, які зараз є у нашому розпорядженні, будуть футболістами Баварії до кінця сезону. Звичайно, існує ймовірність, що 1-2 футболісти можуть покинути клуб.

На даний момент у нас дуже хороший склад, і я не думаю, що наші цілі на сезон під загрозою. Лідерам Баварії все ще є над чим працювати, кожен з гравців знає про це", – цитує Фліка видання Goal.

Нагадаємо, Баварія після 14-тур посідає у Бундеслізі першу сходинку, набравши 33 очки – "ротен" випереджають найближчого переслідувача на 2 пункти.

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