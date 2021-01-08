"Текущая финансовая ситуация затрагивает все клубы мира. Это непростая ситуация с пандемией коронавируса. На данный момент я не хочу требовать новых игроков от руководства. Я знаю ситуацию в Баварии и понимаю, что сейчас всем очень сложно.

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Те игроки, которые сейчас есть в нашем распоряжении, будут футболистами Баварии до конца сезона. Конечно, существует вероятность, что 1-2 футболиста могут покинуть клуб.

На данный момент у нас очень хороший состав, и я не думаю, что наши цели на сезон находятся под угрозой. Лидерам Баварии все еще есть над чем работать, каждый из игроков знает об этом", – цитирует Флика издание Goal.

Напомним, Бавария после 14-тур занимает в Бундеслиге первое место, набрав 33 очка – "ротен" опережают ближайшего преследователя на 2 пункта.

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