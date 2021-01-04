L’Equipe представив символічну збірну 2020 року. Одразу варто відзначити у ній відсутність Ліонеля Мессі та тотальну домінацію представників Баварії. Мюнхенці у минулому році виграли Бундеслігу, Кубок Німеччини та Лігу чемпіонів.

FIFA The Best-2020: символічна збірна року

Гравців "ротен" і справді найбільше – Нойєр, Девіс, Кімміх, Лєвандовскі. Сюди можна і зарахувати Тьягу Алькантару, який першу частину 2020-го провів у складі мюнхенців, а потім перебрався у Ліверпуль. Від мерсисайдців також делеговані ван Дейк та Александер-Арнольд.

Цікаво, що Серхіо Рамос із Реала став єдиним представником Ла Ліги у символічній збірній. Місце також знайшлось де Брюйне (Ман Сіті), Неймару (ПСЖ) та, звісно ж, Роналду (Юве).

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му