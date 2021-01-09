Наставник Баварії Ганс-Дітер Флік визнав, що Борусія Менхенгладбах переграла його підопічних (2:3) та заслужила на перемогу.

"Гладбах був дуже ефективний. Вони безжально скористалися нашими помилками. Протягом перших 30 хвилин ми показували хороший футбол, задавали тон у грі.

Божевільний камбек Гладбаха у відеоогляді матчу Борусія М – Баварія – 3:2

Результат матчу вирішили деталі, а якщо конкретніше, то наші помилки: втрати м'яча, не найкращі рішення в обороні. Після 2:3 ми не змогли повернутися в гру так, як ми сподівалися. Поразки – частина футболу. Проте, ми дуже добре увійшли в гру.

Врешті-решт, поразки – це результат наших дій. Це неприємно, і ми розчаровані. Гладбах закривав вільні зони, грав на контратаках. Все це їм вдалося на п'ять з плюсом", – цитує Фліка офіційний сайт Баварії.

Цікаво, що для Баварії ця поразка стала "знаковою" – "ротен" вперше за 10 років програли поєдинок, ведучи в рахунку з перевагою у два м'ячі.

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