Менхенгладбаська Борусія переграла Баварію в рамках 15 туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Борусія М – Баварія на "Футбол 24".

Баварія вдало розпочала поєдинок і вже на 20 хвилині вийшла вперед завдяки точному удару Лєвандовскі з пенальті. За 6 хвилин Горецка подвоїв перевагу класним ударом з-за меж штрафного.

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Втім, ще до перерви Хофманн оформив дубль, двічі реалізувавши вихід віч-на-віч. А на початку другої половини Нойхаус класним ударом вивів Борусію вперед, і попри всі спроби Баварії, Гладбах втримав перемогу над мюнхенцями.

Таким чином, Борусія М набрала 24 очки та залишилась сьомою, Баварія навіть попри поразку очолює турнірну таблицю із 33 пунктами в активі.