"Гладбах был очень эффективен. Они безжалостно воспользовались нашими ошибками. В течение первых 30 минут мы показывали хороший футбол, задавали тон игре.

Яркий камбэк Гладбаха в видеообзоре матча Боруссия М – Бавария – 3:2

Результат матча решили детали, а если конкретнее, то наши ошибки: потери мяча, не лучшие решения в обороне. После 2:3 мы не смогли вернуться в игру так, как мы надеялись. Поражения – часть футбола. Однако, мы очень хорошо вошли в игру.

В конце концов, поражения – это результат наших действий. Это неприятно, и мы разочарованы. Гладбах закрывал свободные зоны, играл на контратаках. Все это им удалось на пять с плюсом", – цитирует Флика официальный сайт Баварии.

Интересно, что для Баварии это поражение стало "знаковым" – "ротен" впервые за 10 лет проиграли поединок, ведя в счете с преимуществом в два мяча.

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