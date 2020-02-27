Фламенго здобув Суперкубок Південної Америки – для бразильської команди це четвертий трофей за три місяці

Бразильський клуб здобув свій черговий трофей, не залишивши шансів представнику Еквадору.

Суперкубок КОНМЕБОЛ, матч-відповідь

Фламенго – Індепендьєнте дель Вальє – 3:0 (перший матч – 2:2)

Голи: Габігол, 19, Жерсон, 62, 89.

Вилучення: Вілліан Арау – Кабеса.

Фламенго викупив Габігола в Інтера

Команда Жорже Жезуша без проблем обіграла переможця Копа Судамерікана на заповненій вболівальниками Маракані. Героями матчу стали екс-гравці італійської Серії А Габігол та Жерсон. Екс-форвард Інтера відкрив рахунок після незграбної гри захисника гостей, а колишній хавбек Роми та Фіорентини оформив дубль в другому таймі.

Для Фламенго це вже 4 трофей з кінця листопада 2019 року. Команда з Ріо-де-Жанейро спочатку обіграла Рівер Плейт у драматичному фіналі Кубка Лібертадорес, потім оформила перемогу в чемпіонаті Бразилії, а нещодавно здобула Суперкубок країни.

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