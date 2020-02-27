Фламенго здобув Суперкубок Південної Америки – для бразильської команди це четвертий трофей за три місяці

Команда Жорже Жезуша без проблем обіграла переможця Копа Судамерікана на заповненій вболівальниками Маракані. Героями матчу стали екс-гравці італійської Серії А Габігол та Жерсон. Екс-форвард Інтера відкрив рахунок після незграбної гри захисника гостей, а колишній хавбек Роми та Фіорентини оформив дубль в другому таймі.
Для Фламенго це вже 4 трофей з кінця листопада 2019 року. Команда з Ріо-де-Жанейро спочатку обіграла Рівер Плейт у драматичному фіналі Кубка Лібертадорес, потім оформила перемогу в чемпіонаті Бразилії, а нещодавно здобула Суперкубок країни.