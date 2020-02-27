Фламенго завоевал Суперкубок Южной Америки – для бразильской команды это четвертый трофей за три месяца

Бразильский клуб завоевал свой очередной трофей, не оставив шансов представителю Эквадора.

Суперкубок КОНМЕБОЛ, ответный матч

Фламенго – Индепендьенте дель Валье – 3:0 (первый матч – 2:2)

Голы: Габигол, 19 Жерсон, 62, 89.

Удаления: Виллиан Арау – Кабеса.

Фламенго выкупил Габигола у Интера

Команда Жорже Жезуша без проблем обыграла победителя Копа Судамерикана на заполненной болельщиками Маракане. Героями матча стали экс-игроки итальянской Серии А Габигол и Жерсон. Экс-форвард Интера открыл счет после неуклюжей игры защитника гостей, а бывший хавбек Ромы и Фиорентины оформил дубль во втором тайме.

Для Фламенго это уже 4 трофей с конца ноября 2019 года. Команда из Рио-де-Жанейро сначала обыграла Ривер Плейт в драматическом финале Кубка Либертадорес, потом оформила победу в чемпионате Бразилии, а недавно завоевала Суперкубок страны.

Динамівець ганебно вилетів з Копа Лібертадорес – колишній гравець Динамо насміхається з фіаско, а фанати лютують